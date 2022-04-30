.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي.. و1.3% مكاسب شهرية لبرنت

  • الخط
حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي.. و1.3% مكاسب شهرية لبرنت

برنت يغلق تعاملات أبريل عند مستوى 107.14 دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط بجلسة، الجمعة، إذ قلبت مسارها في تعاملات متقلبة، متأثرة بعقود زيت التدفئة الأميركية التي انخفضت بأكثر من 20% في مرحلة ما من تعاملات اليوم الذي يشهد حلول أجلها.

كان عقد زيت التدفئة الأميركي لشهر أقرب استحقاق، وهو مؤشر على أسعار الديزل، قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.8595 دولار للغالون قبل أن ينخفض ​​إلى 4.4067 دولار للغالون.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل مع قلق المستثمرين من شح الإمدادات على مستوى العالم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

النفط يواصل مكاسبه لليوم الرابع.. برنت عند 108.47 دولار للبرميل طاقة أسعار النفط النفط يواصل مكاسبه لليوم الرابع.. برنت عند 108.47 دولار للبرميل

وقال آندرو ليبو من ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن "كانت المفاجآت كلها نتيجة حلول عقد الديزل... حلول الأجل بجلسة الجمعة متقلب بشكل خاص وقد لا يعكس شحا فعليا".

وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت لشهر ثاني أقرب استحقاق 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 107.14 دولار للبرميل.

وارتفع عقد شهر أقرب استحقاق الذي يحل أجله 1.75 دولار، لينتهي الجلسة عند 109.34 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي لا يحل أجله اليوم، 67 سنتا ليغلق عند 104.69 دولار للبرميل.

وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية، وسجلا خامس مكاسبهما على التوالي.

وأنهى برنت الشهر على ارتفاع 1.3%، فيما أنهاه غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 4.4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف فضحت تسريبات "الاختيار" كراهية "الإخوان" للتيار السلفي؟ كيف فضحت تسريبات "الاختيار" كراهية "الإخوان" للتيار السلفي؟
اكتشف المزيد