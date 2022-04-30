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مؤسسة النفط الليبية تحذر من كارثة بيئة وشيكة في ميناء الزويتينة

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مؤسسة النفط الليبية مناسبة
مؤسسة النفط الليبية مناسبة
نفط وغاز

مؤسسة النفط الليبية تحذر من كارثة بيئة وشيكة في ميناء الزويتينة

وسط استمرار حالة القوة القاهرة في الميناء النفطي

دبي - العربية.نت

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ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت السماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

وحذرت المؤسسة الحكومية في بيان من "حدوث وشيك لكارثة بيئية" في الميناء.

كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

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وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في وقت سابق، إن ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

وتسبب الحصار الذي تضربه جماعات في جنوب وشرق ليبيا بسبب مطالب سياسية في إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية في الأيام الأخيرة.

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