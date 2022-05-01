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ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين 60% في 4 أشهر

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غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
غازبروم (تعبيرية)
نفط وغاز

ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين 60% في 4 أشهر

من المتوقع ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى 38 مليار متر مكعب للصين في 2025

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "​غازبروم​" ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب "​سيبيريا​" بنسبة 60% على أساس سنوي خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022.

وأوضحت "غازبروم"، في بيان، اليوم الأحد، أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" تزيد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل مع شركة "CNPC" الصينية.

وكانت عمليات تسليم الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين في نهاية عام 2019، لتسجل في عام 2020 نحو 4.1 مليار متر مكعب.

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ومن المتوقع الوصول إلى السعة السنوية للتسليمات عبر خط الأنابيب البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2025.

ويمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق "​الشرق الأقصى​" إلى 48 مليار متر مكعب سنويا، الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في فبراير الماضي.

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