حصيلة صادرات النفط العراقي تسجل 10.5 مليار دولار في أبريل

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن صادرات الخام في أبريل بلغت 101.4 مليون برميل بإيرادات قدرها 10.55 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن متوسط صادرات النفط العراقي وصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا خلال الشهر، وفق رويترز.

مادة اعلانية

وكانت صادرات النفط العراقية بلغت 3.244 مليون برميل يوميا في مارس.

وفي وقت سابق، قال مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري، إن العراق ما زال محافظا على المراتب الأولى في السوق الهندي على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي.