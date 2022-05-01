.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم الطاقة

  • الخط
(محطة وقود في مومباي (صورة أرشيفية من رويترز
محطة وقود
نفط وغاز

باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم الطاقة

من أجل ألا يتحمل المستهلكون أعباء

إسلام أباد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت باكستان يوم السبت، إنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، إن باكستان وافقت على رفع الدعم للنفط وقطاعات الطاقة قبل استئناف مراجعة في الشهر المقبل لحزمة تبلغ ستة مليارات دولار تم توقيعها في عام 2019.

لكن رئيس الوزراء شهباز شريف رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية "من أجل ألا يتحمل المستهلكون أعباء" بحسب بيان أصدرته وزارة المالية.

وتُجرى مراجعة للأسعار كل أسبوعين.

وتتجه باكستان إلى تخصيص أكثر من ملياري دولار لدعم قطاعي النفط والطاقة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء السابق عمران خان في أيامه الأخيرة في الحكم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذا السبب انتعشت حرفة صناعة القماش المطرز في أفغانستان لهذا السبب انتعشت حرفة صناعة القماش المطرز في أفغانستان
اكتشف المزيد