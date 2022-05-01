ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة واستئناف العمل مؤقتا
ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، في بيان اليوم الأحد، استئنافا مؤقتا للعمل ورفع القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.
وطالبت المؤسسة أمس السبت، بالسماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.
وحذرت المؤسسة الحكومية في بيان من "حدوث وشيك لكارثة بيئية" في الميناء.
كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.
وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في وقت سابق، إن ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.
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