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ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة واستئناف العمل مؤقتا

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مؤسسة النفط الليبية مناسبة
مؤسسة النفط الليبية
نفط وغاز

ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة واستئناف العمل مؤقتا

ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار

دبي - العربية.نت

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أعلنت مؤسسة النفط الليبية، في بيان اليوم الأحد، استئنافا مؤقتا للعمل ورفع القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.

وطالبت المؤسسة أمس السبت، بالسماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

وحذرت المؤسسة الحكومية في بيان من "حدوث وشيك لكارثة بيئية" في الميناء.

حصار النفط يكبد ليبيا فاقد إنتاج بأكثر من 550 ألف برميل يوميا طاقة نفط وغاز حصار النفط يكبد ليبيا فاقد إنتاج بأكثر من 550 ألف برميل يوميا

كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في وقت سابق، إن ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

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