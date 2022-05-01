نفط البصرة: الأنبوب البحري الثالث جنوب البلاد سيكون جاهزا للعمل في 2023

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول بشركة نفط البصرة المملوكة للدولة قوله اليوم الأحد، إن خط الأنابيب الثالث في ميناء خور العمية النفطي بجنوب البلاد سيكون جاهزا للعمل بحلول نهاية 2023، بطاقة 600 ألف برميل يوميا.

ويقع خور العمية على الخليج بالقرب من ميناء البصرة البحري الأكبر بكثير والذي يضم العديد من الأرصفة ونقاط الرسو.

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وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالي 3.5 مليون برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.