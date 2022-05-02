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النفط يستهل الأسبوع على خسائر.. برنت عند 106 دولارات

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يستهل الأسبوع على خسائر.. برنت عند 106 دولارات

مخاوف النمو في الصين طغت على حظر مرتقب للنفط الروسي

ملبورن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، في تعاملات شابها البطء بسبب عطلات في آسيا، بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13.1 دولار أو 1.1% إلى 106.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا أو 1% إلى 103.69 دولار للبرميل.

والأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا مغلقة بسبب عطلات رسمية اليوم الاثنين.

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تراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت، أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد، أنها رفعت "مؤقتا" حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و"تفريغ الخزانات".

وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت، من "كارثة بيئية" قد تحدث في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر أبريل، حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.

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