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رغم خطط الحظر.. الطلب الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي يزداد

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الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

رغم خطط الحظر.. الطلب الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي يزداد

غازبروم: نقل الغاز عبر أوكرانيا مستمر

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من مشغل خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية، أن طلبات إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا زادت اليوم الاثنين، بينما قالت شركة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، إن نقل الغاز عبر أوكرانيا مستمر.

وبحسب البيانات، بلغت الطلبات 98.8 مليون متر مكعب ليوم الاثنين، ارتفاعا من 97.2 مليون متر مكعب يوم الأحد.

فيما قالت غازبروم إن طلبات 2 مايو بلغت 98.96 مليون متر مكعب، بحسب ما نقلته "رويترز".

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