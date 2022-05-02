رغم خطط الحظر.. الطلب الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي يزداد

أظهرت بيانات من مشغل خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية، أن طلبات إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا زادت اليوم الاثنين، بينما قالت شركة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، إن نقل الغاز عبر أوكرانيا مستمر.

وبحسب البيانات، بلغت الطلبات 98.8 مليون متر مكعب ليوم الاثنين، ارتفاعا من 97.2 مليون متر مكعب يوم الأحد.

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فيما قالت غازبروم إن طلبات 2 مايو بلغت 98.96 مليون متر مكعب، بحسب ما نقلته "رويترز".