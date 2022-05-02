روسيا و أوكرانيا
رغم خطط الحظر.. الطلب الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي يزداد
غازبروم: نقل الغاز عبر أوكرانيا مستمر
أظهرت بيانات من مشغل خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية، أن طلبات إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا زادت اليوم الاثنين، بينما قالت شركة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، إن نقل الغاز عبر أوكرانيا مستمر.
وبحسب البيانات، بلغت الطلبات 98.8 مليون متر مكعب ليوم الاثنين، ارتفاعا من 97.2 مليون متر مكعب يوم الأحد.
مادة اعلانية
فيما قالت غازبروم إن طلبات 2 مايو بلغت 98.96 مليون متر مكعب، بحسب ما نقلته "رويترز".
اقرأ أيضاً
-
اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين.. الغاز الروسي العنوان الأبرزخلاف أوروبي حول المسار الصحيح للتحرك إزاء تهديدات روسيا بقطع الإمدادات طاقة
-
ألمانيا تحقق إنجازاً في التخلص من النفط الروسي.. والغاز يبقى حجر عثرةقلصت اعتمادها على النفط الروسي إلى 12% مقابل 35% في أسابيع طاقة
-
ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين 60% في 4 أشهرمن المتوقع ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى 38 مليار متر مكعب للصين في 2025 طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية