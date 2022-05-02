عائدات اليمن من النفط تتضاعف إلى 1.4 مليار دولار في 2021
بعد زيادة حصة الحكومة من إجمالي قيمة الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
أظهر تقرير حكومي اليوم الاثنين، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، وبلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق، بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، والذي اطلعت عليه "رويترز"، أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في 2021، صعودا من 60.3% في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.
وهذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار، منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.
يعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد أشد البلدان العربية فقرا، والذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق ضمن الميزانية.
وتراجع الإنتاج حاليا إلى 55 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميا في العام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
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