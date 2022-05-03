استئناف التدفقات العكسية للغاز باتجاه الشرق على خط أنابيب يامال-أوروبا

أظهرت بيانات من مشغل خط الأنابيب "جاسكيد"، أن تدفقات الغاز المتجه شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا من ألمانيا إلى بولندا استؤنفت صباح اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى الصفر خلال الليل.

يعمل خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا وألمانيا، في الغالب بشكل عكسي منذ ديسمبر الماضي، حيث أرسل الغاز عبره شرقًا من ألمانيا إلى بولندا.

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توضح البيانات أن التدفقات عند نقطة Mallnow على الحدود الألمانية كانت عند 8،001،954 كيلوواط / ساعة. وقد انخفض تدفق الغاز عبر Mallnow إلى الصفر ليلة الاثنين.

أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية الاثنين، أن شركة غازبروم العملاقة للغاز لم تحجز أي سعة لنقل الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا للربع الثالث.

واضطرت شركة غازبروم إلى حجز سعة الترانزيت عبر خط الأنابيب منذ العام 2020، بعد أن قررت بولندا عدم توسيع عقد نقل الغاز مع روسيا.

ووفقاً لبيانات من شركة TSO Eustream السلوفاكية، فإن الطلبات اليومية لشحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا من خلال نقطة الحدود السلوفاكية في فيلكي كابوساني Velke Kapusany، لا تزال عند أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وأظهرت البيانات أن الطلبات عبر Velke Kapusany كانت حوالي 993122 ميغاواط / ساعة (MWh) في اليوم، وهي أعلى نسبة منذ نهاية نوفمبر.

كانت تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" في بحر البلطيق مستقرة عند 72.275.062 كيلوواط / ساعة.