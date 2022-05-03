النفط يبحث عن مسار وسط تداولات مضطربة.. "برنت" عند 107 دولارات

شهدت أسعار النفط تقلبات في جلسة اليوم الثلاثاء، وسط الطلب المتزايد على المنتجات المكررة مقابل سلسلة من عمليات الإغلاق في الصين.

تأرجحت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي عند 107 دولارات للبرميل، فيما يحوم خام غرب تكساس الوسيط حول 105 دولارات، بعد إغلاقه مرتفعا بنسبة 0.5٪ أمس الاثنين.

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تستنزف صادرات الوقود القياسية من ساحل الخليج الأميركي الإمدادات المحلية، مما دفع هوامش الديزل إلى مستوى مرتفع جديد. ويعكس ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الوقود، خاصة من أميركا اللاتينية، حيث لا يزال العرض منخفضًا بسبب تجنب الشحنات الروسية.

شهد النفط فترة مضطربة من التعاملات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير. وتراجعت الأسعار في مستهل تداولات أمس الاثنين، حيث نفذت بكين وشنغهاي إجراءات صارمة لاحتواء تفشي كوفيد-19 على نطاق واسع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وفي أوروبا، من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا على الواردات الروسية بحلول نهاية العام.

ارتفع النفط الخام للشهر الخامس على التوالي في أبريل، مسجلاً أطول سلسلة من المكاسب الشهرية منذ يناير 2018. لكن السوق تصارع أيضًا المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع التضخم والخطاب المتشدد على نحو متزايد من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل الأسعار عرضة للتأثر الكبير.