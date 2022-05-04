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أكبر شركة عالمية لتجارة النفط ترسل أول شحنة من خام إسبو الروسي إلى الإمارات

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شركة فيتول الهولندية
نفط وغاز

أكبر شركة عالمية لتجارة النفط ترسل أول شحنة من خام إسبو الروسي إلى الإمارات

بيانات: من المنتظر أن يتم تفريغ الشحنة في ميناء الفجيرة نهاية مايو أو مطلع يوليو

سنغافورة - رويترز

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كشفت بيانات من عدة شركات متخصصة في التحليلات أن شركة فيتول الهولندية، أكبر شركة عالمية مستقلة لتجارة النفط، قامت بتحميل شحنة من خام إسبو الروسي إلى الإمارات هذا الأسبوع، في أول رحلة لهذه الدرجة من الخام.

وأظهرت بيانات من "رفينيتيف" و"كبلر" و"فورتيكسا"، أن الناقلة كريتي بريز، وهي من فئة ناقلات سويزماكس حملت شحنة 740 ألف برميل من ميناء كوزمينو في منطقة الشرق الأقصى في الثالث من مايو، وأنها تتجه إلى ميناء الفجيرة في الإمارات.

ووفقا للبيانات من المنتظر أن تفرغ الناقلة شحنتها في ميناء الفجيرة في نهاية مايو أو مطلع يوليو.

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وقال اثنان من المتعاملين يرصدان خام إسبو، إن هذا الخام يباع عادة إلى شمال آسيا.

ولم يتسن التواصل مع "فيتول" للتعقيب.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات على النفط الروسي اليوم الأربعاء، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وسبق أن ذكرت "فيتول" أن أحجام النفط الروسي المتداولة "ستنخفض بشدة في الربع الثاني من العام مع تراجع الالتزامات الحالية المتعاقد عليها".

وأضافت أنها ستوقف تجارة النفط الروسي بحلول نهاية العام 2022.

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