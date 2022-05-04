ألمانيا تحذر من "اضطرابات" في إمدادات النفط بحال حظر الخام الروسي  

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى "اضطرابات" في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.

وأعلن أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي: "قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، خصوصا اضطرابات إقليمية"، مضيفا أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على غزو أوكرانيا.

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وأكد هابيك أن إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي.

كما أكد وزير الاقتصاد الألماني، أن بلاده ستوفر للروس الفارين من بلدهم فرص عمل.

وكان هابيك، أكد أن ألمانيا لن تقف في وجه حظر شامل للنفط الروسي.

وقال هابيك إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكن أن يتعامل أيضا مع قطع كامل للطاقة من الجانب الروسي.

وأضاف أن ألمانيا تسعى حاليا لإيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى، ولن تقع كارثة إذا انقطت الإمدادات الروسية.

لكن هابيك أشار إلى أن الحظر على روسيا قد يأتي بنتائج معاكسة، وربما يسمح لها ببيع نفطها بأسعار أعلى لمشترين آخرين.