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ألمانيا تحذر من "اضطرابات" في إمدادات النفط بحال حظر الخام الروسي  

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أوروبا أعلنت عن خططها للتخلي التدريجي عن واردات الطاقة من روسيا
ألمانيا أكدت أنها لن تقف في وجه حظر شامل للنفط الروسي
روسيا و أوكرانيا

ألمانيا تحذر من "اضطرابات" في إمدادات النفط بحال حظر الخام الروسي

أكدت أنها ستوفر فرص عمل للروس الفارين من بلدهم

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى "اضطرابات" في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.

وأعلن أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي: "قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، خصوصا اضطرابات إقليمية"، مضيفا أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على غزو أوكرانيا.

وأكد هابيك أن إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي.

النفط يقفز نحو 108 دولارات مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات طاقة أسعار النفط النفط يقفز نحو 108 دولارات مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات

كما أكد وزير الاقتصاد الألماني، أن بلاده ستوفر للروس الفارين من بلدهم فرص عمل.

وكان هابيك، أكد أن ألمانيا لن تقف في وجه حظر شامل للنفط الروسي.

وقال هابيك إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكن أن يتعامل أيضا مع قطع كامل للطاقة من الجانب الروسي.

وأضاف أن ألمانيا تسعى حاليا لإيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى، ولن تقع كارثة إذا انقطت الإمدادات الروسية.

لكن هابيك أشار إلى أن الحظر على روسيا قد يأتي بنتائج معاكسة، وربما يسمح لها ببيع نفطها بأسعار أعلى لمشترين آخرين.

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