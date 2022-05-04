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مخزونات الخام الأميركية تنخفض 3.5 مليون برميل خلال أسبوع

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مخزونات نفط أميركية
خزانات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزونات الخام الأميركية تنخفض 3.5 مليون برميل خلال أسبوع

تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

رويترز

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قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

وانخفضت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أيضا بمقدار 4.5 مليون برميل.

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