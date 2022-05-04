"أوبك": لا توجد طاقة إنتاج فائضة في العالم لتعويض المفقود المحتمل من روسيا

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق العام في الصين يؤثر على الطلب على النفط، وسط توقعات بأن تواجه الصين أكبر صدمة في ما يتعلق بالطلب على الخام منذ الأيام الأولى للجائحة في عام 2020.

وأضاف باركيندو، أنه لا توجد طاقة إنتاج فائضة في العالم لتعويض الانتاج المفقود المحتمل من روسيا.

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جاءت تصريحات الأمين العام لـ"أوبك" في كلمة أمام اللجنة الفنية لـ"أوبك+" وفقا لنسخة من الكلمة اطلعت عليها "رويترز".