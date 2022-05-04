النفط يصعد بعد مؤشرات على تراجع المخزونات.. برنت عند 105.87 دولار للبرميل
مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت 3.5 مليون برميل
صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.
ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.
وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9% إلى 105.87 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي 3 دولارات إلى 105.41 دولار للبرميل.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.
وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة "كوفيد-19".
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