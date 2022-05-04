.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفط يصعد بعد مؤشرات على تراجع المخزونات.. برنت عند 105.87 دولار للبرميل

  • الخط
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

النفط يصعد بعد مؤشرات على تراجع المخزونات.. برنت عند 105.87 دولار للبرميل

مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت 3.5 مليون برميل

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

أكبر شركة عالمية لتجارة النفط ترسل أول شحنة من خام إسبو الروسي إلى الإمارات طاقة نفط وغاز أكبر شركة عالمية لتجارة النفط ترسل أول شحنة من خام إسبو الروسي إلى الإمارات

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9% إلى 105.87 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي 3 دولارات إلى 105.41 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة "كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء العيد في تونس العربية ترصد أجواء العيد في تونس
اكتشف المزيد