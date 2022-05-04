"غازبروم": ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا

أفادت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال-أوروبا".

وكانت بيانات من مشغل خط الأنابيب "جاسكيد"، أظهرت أن تدفقات الغاز المتجه شرقا عبر "يامال-أوروبا" من ألمانيا إلى بولندا استؤنفت صباح أمس الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى الصفر خلال الليل.

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يشار إلى أن خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا وألمانيا، يعمل في الغالب بشكل عكسي منذ ديسمبر الماضي، حيث أرسل الغاز عبره شرقًا من ألمانيا إلى بولندا.