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"غازبروم": ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا

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خط أنابيب يامال الروسي للغاز
خط أنابيب يامال الروسي للغاز

"غازبروم": ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا

عبر أنابيب "يامال-أوروبا"

دبي - العربية.نت

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أفادت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال-أوروبا".

وكانت بيانات من مشغل خط الأنابيب "جاسكيد"، أظهرت أن تدفقات الغاز المتجه شرقا عبر "يامال-أوروبا" من ألمانيا إلى بولندا استؤنفت صباح أمس الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى الصفر خلال الليل.

يشار إلى أن خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا وألمانيا، يعمل في الغالب بشكل عكسي منذ ديسمبر الماضي، حيث أرسل الغاز عبره شرقًا من ألمانيا إلى بولندا.

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