أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يتجاوز 113 دولارا للبرميل

واصلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الخميس، مع تقدم كلا الخامين القياسيين بنسبة 3٪ بعد قرار تحالف أوبك بلس الإبقاء على خطط سابقة بزيادة متواضعة في الإنتاج يونيو المقبل.

واتفق الشركاء على زيادة مخطط لها في الإنتاج تبلغ 432 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو ، متمسكين باتفاقية زيادة الإنتاج الشهرية على الرغم من خطط الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسية.

مادة اعلانية

في اجتماعها الثالث منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وافقت أوبك+ على مواصلة زيادة إنتاجها بمقدار 432 ألف برميل يوميًا، وهو هدف شهري تم الاتفاق عليه الصيف الماضي.

يأتي القرار على الرغم من الدعوات المتكررة في الأشهر الأخيرة من الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط للتحالف لزيادة الإنتاج.

وقال كالوم ماكفيرسون من إنفستيك: "تواصل أوبك+ اعتبار هذه مشكلة من صنع الغرب وليست مشكلة إمداد أساسية ينبغي أن تتعامل معها".

ومما زاد عجز الإمدادات سوءًا ، اقترح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء فرض حظر كامل على واردات الخام الروسية في غضون الأشهر الستة المقبلة من شأنه أن يخفض إمدادات النفط العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع.

انخفض إنتاج الخام الروسي بالفعل بأكثر من مليون برميل في اليوم منذ غزو أوكرانيا استجابة لانخفاض الطلب على نفطها في الخارج وفي السوق المحلية. من أصل 10.1 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الذي أنتجته روسيا في 2021 ، صدرت أكثر من 45٪ أو 4.7 مليون برميل يوميًا. عادةً ما يتم تصدير غالبية صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية ، أي ما يقرب من نصف إجمالي صادرات روسيا، إلى أوروبا. بالنسبة لروسيا، من غير المرجح أن تملأ الصين والهند، أكبر مستوردي آسيا، فجوة الطلب المفقود على صادرات موسكو من أوروبا.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن القضية المطروحة على المحك هي أنه ببساطة لا توجد طاقة فائضة كافية للاستفادة منها لاستبدال واردات النفط الروسية.

وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بمقدار 2.50 دولار للبرميل إلى 110.58 دولارًا للبرميل، وتجاوز سعر خام برنت القياسي الدولي لشهر يوليو 113 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.84 دولار.