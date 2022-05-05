الأوروبيون يعدون خطة لتنويع إمدادات الغاز

قالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، إن المفوضية تعد خطة لتنويع إمدادات الغاز ستطلق نهاية الشهر الحالي.

وبعد اختتام اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق هذا الأسبوع، أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، رفض التكتل الأوروبي التسديد بالروبل مقابل الغاز الروسي، معتبرة مطالب روسيا انتهاكا للعقود الموقعة.

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وقالت إن كلا من بولندا وبلغاريا تحصلان على إمدادات الغاز من ألمانيا، بعد قطع الإمدادات الروسية.

وأشارت إلى العمل على تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي في مسألة الطاقة، مضيفة أن مستوى تخزين الغاز في أوروبا بلغ 32%.

وكما أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة على ضرورة التحسب لأي تعثر في إمدادات الغاز والإبقاء على حالة الطوارئ، مع ضرورة تخزين ما يكفي من الغاز بحلول موسم الشتاء.

كانت المفوضية الأوروبية وضعت الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.

وينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية من النفط والمنتجات النفطية من روسيا خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا، لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.