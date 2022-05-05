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ضبط عمالة محطات وقود تتلاعب بأسعار قراءة العدادات في السعودية

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محطة وقود
محطة وقود
اقتصاد السعودية

ضبط عمالة محطات وقود تتلاعب بأسعار قراءة العدادات في السعودية

إبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل

دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، وتم التحقق من سلامة المضخات، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.

وقالت وزارة التجارة في بيان، إن خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود تهدف لحفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات.

وأضافت أنه سيتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج "تقييس" بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.

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وأكدت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه جاري استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.

وأوضحت أن ذلك بناءً على البلاغات الواردة لوزارة التجارة، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة لمحطات وقود، ووجود عمالة تتلاعب في قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود.

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