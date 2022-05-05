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لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون للضغط على أوبك

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أوبك

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون للضغط على أوبك

يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط

واشنطن – رويترز

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أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضوا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

في اجتماعها الثالث منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وافقت أوبك+، اليوم الخميس، على مواصلة زيادة إنتاجها بمقدار 432 ألف برميل يوميًا، وهو هدف شهري تم الاتفاق عليه الصيف الماضي.

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