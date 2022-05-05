وزير النفط الكويتي: "أوبك+" مستمرة بتنفيذ استراتيجيتها لاستعادة توازن الأسواق

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، اليوم الخميس، إن تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها "أوبك+" مستمر بتنفيذ استراتيجيته لاستعادة توازن الأسواق من خلال الزيادة الشهرية لإنتاج النفط.

جاء ذلك في تصريح للوزير الفارس نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ40 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في تحالف "أوبك+" والاجتماع الوزاري الـ28 لـ"أوبك +" اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وقال الفارس إن "أوبك+" تتابع تزايد إصابات فيروس كورونا في الصين والإغلاقات التي قامت بها بعض المدن الصينية لمنع تفشي الوباء واحتمالية تعطل الإمدادات.

ولفت إلى "انعكاسات زيادات أسعار الفائدة الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط".

وشدد على أن اتفاق إعلان التعاون يعزز أمن الإمدادات في الأسواق من خلال استراتيجية "أوبك+" والموافقة على زيادة الإمدادات في أسواق النفط بـ432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو، ما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وشارك مع الوزير الفارس في الاجتماع الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، ومحافظ دولة الكويت لدى "أوبك" محمد الشطي، والممثل الوطني لدولة الكويت لدى المنظمة الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.