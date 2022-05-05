وكالة الطاقة: الإفراج عن مخزونات النفط مثّل 9% من الإجمالي

قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن عمليتي الإفراج عن مخزونات النفط اللتين تم تنفيذهما حتى الآن لم تمثلا سوى 9% من إجمالي المخزونات.

وذكر في حديثه عن بعد خلال فعالية في فلورنسا بإيطاليا: "قد نعيد الكرة إذا كانت هناك مشكلة".

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كانت الوكالة أصدرت الشهر الماضي قائمة بمساهمات الأعضاء في الإفراج عن 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من مخزونات الطوارئ، لخفض أسعار النفط العالمية بعد بداية الأزمة الأوكرانية.

وبلغت الالتزامات التي قدمها الأعضاء 120 مليون برميل على مدى ستة أشهر. ستساهم الولايات المتحدة بنحو 60 مليون برميل، وهي جزء من السحب الأكبر من احتياطي البترول الاستراتيجي الذي تم الإعلان عنه في 31 مارس.

وأقرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خطة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، بحيث تطلق الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

بالتالي، خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ.