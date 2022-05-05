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العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى في 14 عاماً 

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طاقة أميركا غاز نفط
العقود الآجلة الأميركية للغاز سجلت مكاسب بأكثر من 100% حتى الآن هذا العام
نفط وغاز

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى في 14 عاماً

بدعم من صعود النفط

رويترز

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في حوالي 14 عاما حاذية حذو صعود النفط بفعل خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء تدريجي لوارداته من الطاقة الروسية.

وارتفعت العقود الأميركية للغاز تسليم يونيو 428 سنتا، أو 5.38%، إلى 8.382 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وفي وقت سابق وصلت الأسعار إلى 8.474دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2008.

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وسجلت العقود الآجلة الأميركية للغاز مكاسب بأكثر من 100% حتى الآن هذا العام، إذ يبقي صعود حاد للأسعار في أوروبا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عند مستويات قياسية مرتفعة، بينما تحاول بضع دول إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي.

ويجري تداول الغاز في أوروبا حول 36 دولارا للمليون وحدة حرارية، في حين تبلغ الأسعار في آسيا 24 دولارا..

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