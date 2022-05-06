أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. برنت عند 112.98 دولار للبرميل 

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 1.88% إلى 112.98 دولار للبرميل، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85% إلى 110.26 دولار للبرميل.

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والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.

كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.

وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.

وقال المحلل في "بي.في.إم"، ستيفن برينوك إن "حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات".

وأضاف: "في جميع الأحوال، فإن (أوبك بلس) ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم".

وفي تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو 432 ألف برميل يوميا.

ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.