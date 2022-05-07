أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان عند 104.48 دولار للبرميل في يونيو

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم السبت، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يونيو/حزيران عند 104.48 دولار للبرميل.

وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات مايو/ أيار 112.48 دولار للبرميل، وفق رويترز.

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% في جلسة الجمعة، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار يما يعادل 1.3% لتسجل عند التسوية 112.39 دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4% إلى 109.77 دولار للبرميل.