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بيكر هيوز: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة إلى 557 منصة

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نفط وغاز

بيكر هيوز: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة إلى 557 منصة

بزيادة 5 منصات عن الأسبوع السابق

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بيكرهيوز، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما زادت منصات الغاز الطبيعي في نفس الفترة.

وكشفت بيانات "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد 5 منصات ليصل إلى 557 منصة في الأسبوع المنتهي في 6 مايو الحالي.

وارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين ليسجل 146 منصة.

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يصعد 4% طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يصعد 4%

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% في جلسة الجمعة، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار يما يعادل 1.3% لتسجل عند التسوية 112.39 دولارا للبرميل.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4% إلى 109.77 دولار للبرميل، وفق رويترز.

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