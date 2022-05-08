إيطاليا: أوروبا انتقلت إلى اقتصاد الحرب بسبب الأزمة الأوكرانية

قال وزير البيئة الإيطالي، روبرتو سينجولاني، إن أوروبا انتقلت إلى "اقتصاد الحرب"، ما سيؤدي إلى معاناة كبيرة لبعض الدول بسبب قرارات بلدان أخرى في مجال الطاقة.

وأضاف سينجولاني: "نحن في اقتصاد حرب، وفي اقتصاد الحرب هذا، ستعاني بعض الدول أكثر بكثير بسبب قرارات دول أخرى في مجال الطاقة".

مادة اعلانية

وذكر الوزير أن المفوضية الأوروبية تناقش خطة التعافي الثانية لاستعادة اقتصادات الدول الأوروبية، على غرار النموذج الذي تم تبنيه بعد الوباء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وتسعى إيطاليا، التي تستورد نحو 40% من واردات الغاز من روسيا، جاهدة لتنويع إمداداتها من الطاقة مع تصاعد الصراع في أوكرانيا.

وقال الوزير الإيطالي في تصريحات الأسبوع الماضي، إن إيطاليا تعمل على فطام نفسها عن الغاز الروسي، لكنها ستواجه شتاء حرجا إذا قطعت موسكو الإمدادات على الفور.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء ماريو دراغي، إن إيطاليا في وضع مثالي للعب دور كجسر للغاز من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وذكر سينجولاني إنه بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول المنتجة، ستحصل إيطاليا على 12 مليار متر مكعب من الغاز الجديد عبر الأنابيب و12.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2025.

ولا يوجد لدى إيطاليا سوى ثلاث محطات عاملة للغاز الطبيعي المسال، وتجري محادثات لشراء سفينتين عائمتين لتعزيز السعة.

وأوضح سينجولاني: "من المهم للغاية أن يبدأ تشغيل أول محطة عائمة بحلول بداية العام 2023".