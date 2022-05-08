وزير النفط العراقي: المفاوضات مع كردستان بشأن الطاقة لم تحقق نتائج

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن إدارة ملف الطاقة لم تحقق أي نتائج.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن ملف الطاقة.

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كانت المحكمة قد أصدرت في فبراير الماضي حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة إقليم كردستان.

وأكد عبد الجبار أن الوزارة ترغب في تنظيم النشاط النفطي في الإقليم بشكل شفاف لضمان حقوق جميع الأطراف.

وشدد على ضرورة إدارة النفط في كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، على أن تذهب عوائد النفط إلى حسابات وزارة المالية.