أمام إغراءات النفط الروسي.. الصين تقلص مشترياتها من خام إيران

انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني في أبريل، من المستويات القياسية التي شهدتها في أواخر العام 2021 وأوائل العام 2022، إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعد أن أدى الإغلاق الرامي لمكافحة كوفيد-19 إلى تراجع في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى زيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر.

جاء تراجع مشتريات النفط الإيراني، الذي ما زال يشكل نحو 7% من واردات الصين أكبر مستورد للخام في العالم، في وقت فقد الدبلوماسيون الغربيون الأمل إلى حد بعيد في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما شجعت أسعار النفط المرتفعة إيران على التأني قبل العودة إلى الاتفاق.

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إذا تم إحياء الاتفاق، ستستطيع إيران زيادة مبيعاتها من النفط خارج الصين، التي كانت العميل الأهم لإيران خلال العامين الماضيين، إلى عملائها السابقين في كوريا الجنوبية وأوروبا.

وفي غضون ذلك، يتجه الخام الروسي نحو الصين، في وقت يواجه عزلة بسبب انخفاض الطلب في أوروبا نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن العقوبات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير، فيما تصفه بأنه "عملية خاصة".

أظهرت التقييمات الأولية التي أجرتها فورتكسا أناليتكس، أن الصين استوردت قرابة 650 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في أبريل، أي أقل قليلا من حوالي 700 ألف برميل يوميا في مارس.

وقدرت شركة كبلر لتحليل البيانات مبدئيا صادرات إيران في أبريل عند 575 ألف برميل يوميا، انخفاضا من ​​840 ألف برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من العام 2022، إلا أنها تتوقع تعديل كميات أبريل في الأسابيع المقبلة.

وتعتبر شركات التكرير المستقلة في الصين، التي تقع في الغالب في إقليم شاندونغ شرق البلاد، من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني. وقال متعاملون إن المصافي خفضت منذ فبراير واردات الخام، حيث عملت بأقل من نصف طاقتها في أبريل، وأدى ارتفاع الأسعار والتشديد في حصص الواردات وإغلاقات مكافحة كوفيد إلى تراجع هوامش الربح.

قالت إيما لي محللة شؤون الصين لدى فورتكسا: "بدأ النفط الإيراني يواجه صعوبات في العثور على مشترين منذ فبراير، بعد أن قلصت المعامل المستقلة معدل التشغيل".

في المقابل، قفزت واردات الصين المنقولة بحرا من روسيا بنسبة 16% في أبريل، بالمقارنة مع مارس، إلى حوالي 860 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقال متعاملون إنه لتجنب العقوبات الأميركية، تم تصدير الخام الإيراني إلى الصين باعتباره قادما من عُمان والإمارات وماليزيا.

وسجلت أحدث بيانات الجمارك الصينية واردات قدرها 260 ألف طن (1.9 مليون برميل) من النفط الإيراني في كل من ديسمبر ويناير، في أول تسجيل رسمي منذ عام.