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تراجع النفط بفعل المخاوف من ركود عالمي.. برنت عند 112.11 دولار للبرميل

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

تراجع النفط بفعل المخاوف من ركود عالمي.. برنت عند 112.11 دولار للبرميل

عمليات الإغلاق في الصين تعد من العوامل الرئيسية التي تضغط على الأسعار

سنغافورة - رويترز 

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.

وانخفضت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%.

وقالت المحللة في "سي.إم.سي ماركتس"، تينا تنغ، إن "العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين (بسبب كوفيد) هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".

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كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب "كوفيد-19" في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

وأضافت تنغ إن "عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب".

وارتفع برنت والخام الأميركي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

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