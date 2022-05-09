وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود نحو 60% أحياناً

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد في السعودية، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60% في بعض الحالات، بسبب نقص طاقة التكرير.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عنه شح في الإمدادات العالمية.

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وانخفضت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%.

وارتفع برنت والخام الأميركي الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا.