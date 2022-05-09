"أويل برايس": "أدنوك" تنفذ مشاريع طموحة للمساهمة في تنويع قطاع الطاقة

أكد موقع أويل برايس المتخصص في شؤون النفط والطاقة "Oil Price" في تقرير له، أن أبوظبي تواصل جهودها لتنويع قطاع الطاقة لديها، حيث تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بشكل حثيث إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والجديدة والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال.

وذكر التقرير أن "أدنوك" تنفذ خططا تهدف إلى تسريع تنويع مصادر الطاقة، حيث أعلنت عن مشاريع واستثمارات رئيسية جديدة للطاقة المتجددة والجديدة في جميع أنحاء العالم، والآن عززت الشركة الرائدة في قطاع النفط والغاز حضورها في مجال البتروكيميائيات من خلال استحواذها على 25% من أسهم شركة بورياليس العالمية للبتروكيميائيات.

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وأشار إلى أن عملية الاستحواذ تتماشى تماما مع استراتيجية "أدنوك" الاستثمارية المستمرة لترسيخ مكانتها الرائدة كلاعب رئيس في قطاع الطاقة العالمي.

وأوضح التقرير، أنه من خلال الاستحواذ على الحصة الاستراتيجية البالغة 25% في شركة بورياليس النمساوية المنتجة للبتروكيميائيات، عززت الشركة مركزها في قطاع التكرير والبتروكيميائيات وفتحت أمامها المزيد من الفرص الجديدة للتوسع في الأسواق الرئيسية التي تديرها "بورياليس"، لاسيما في أوروبا والأميريكتين.

وعند استكمال الصفقة بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، ستكون "بورياليس" شركة مملوكة بنسبة 25% من قبل "أدنوك" وبنسبة 75% من قبل "أو أم في"، شركة النفط والغاز والبتروكيميائيات المتكاملة متعددة الجنسيات المدرجة في بورصة فيينا.