أميركا تتوقع نمو إنتاجها من الغاز إلى 96.71 مليار قدم مكعبة هذا العام

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيزيدان في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الجاف سيرتفع إلى 96.71 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 101.71 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023 من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.

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وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري، أن استهلاك الغاز في أكبر اقتصاد في العالم سيرتفع من 82.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 إلى 85.73 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 قبل أن يتراجع إلى 85.28 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وبعيد توليه السلطة في يناير 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.

وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان، إنها ستطرح في مزاد اعتبارا من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.