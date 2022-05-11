نفط وغاز
استئناف العمل بمشروع نفطي سعودي ماليزي بعد توقف عامين
المشروع كان أغلق في عام 2020 بسبب حريق
قال مصدر مطلع إن مشروعاً مشتركاً بين شركة بتروناس الماليزية وشركة أرامكو السعودية لمصفاة ومجمع للبتروكيماويات في ماليزيا عاد للعمل بعد توقف دام عامين.
ويتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة نفط طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.
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وأُغلق المشروع، المعروف في الأصل باسم رابيد أو مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، في مارس 2020 بعد حريق تسبب في تضرر وحدة إزالة الكبريت.
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