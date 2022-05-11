النفط الأميركي يغلق دون 100 دولار للبرميل..  أدنى مستوى في أسبوعين 

أغلقت أسعار النفط الأميركي دون مستوى 100 دولار للبرميل أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع تعرض توقعات الطلب لضغوط من إغلاقات لاحتواء فيروس كورونا في الصين وتنامي مخاطر الركود، في حين جعل ارتفاع الدولار، الخام أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وسجلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 99.76 دولار للبرميل، منخفضة 3.33 دولار أو 3.23%.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.48 دولار، أو 3.28%، لتبلغ عند التسوية 102.46 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان كلاهما التراجع لثاني جلسة على التوالي وهبطا أكثر من أربعة دولارات للبرميل في وقت سابق الثلاثاء.

وقلصت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للعامين 2022 و2023، وتتوقع الآن أن يبلغ متوسط الإنتاج 11.9 مليون برميل يوميا في 2022 مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من يورو أويل ستوك أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية بلغت حوالي مليار برميل في أبريل، منخفضة 10.3% على أساس سنوي، لكن بلا تغير يذكر عن مستواها في مارس.