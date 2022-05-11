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حظر أوروبي وشيك لنفط روسيا يدفع خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل

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أسعار النفط

حظر أوروبي وشيك لنفط روسيا يدفع خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل

مع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا

لندن – رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجعها بنحو 10% في الجلستين السابقتين مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي ومع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا.

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة.

وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.

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وارتفعت أسعار خام برنت 2.86 دولار أو 2.8% إلى 105.32 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 102.29 دولار للبرميل، بارتفاع 2.53 دولار سنتا أو 2.5%.

وتدعم سعر النفط كذلك بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن تراجع تضخم تكاليف البضائع عند بوابات المصانع في الصين مع ارتياح المستثمرين لدلائل على تراجع الإصابات المحلية بكوفيد-19 كما تلقى النفط دعما من تعطل إمدادات الغاز الروسي.

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا للمخاوف المتعلقة بالإمدادات فوصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار وهو أعلى مستوياته منذ 2008. وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء كوفيد-19 ورفع أسعار الفائدة الأميركية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع .

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