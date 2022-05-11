دراسة: التخلي عن الغاز الروسي سيكلف أوروبا 203 مليارات يورو إضافية

أفاد مركز أبحاث المناخ Ember and Global، بأن تقديرات الاتحاد الأوروبي للتكاليف المتوقعة لوقف اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي، هي دون التكلفة الحقيقية بمليارات اليورو، ما لم يتمكن من تسريع تحوله إلى الطاقة المتجددة.

وبحسب تقديرات المركز، فإن وقف الاعتماد على الغاز الروسي، سيكلف الاتحاد الأوروبي 203 مليارات يورو من الإنفاق الإضافي على الطاقة بحلول عام 2030 بالأسعار الحالية، متوقعا ارتفاع هذه التكلفة إلى 250 مليار يورو بغياب خطة لتنويع الإمدادات وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

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من جانبها، تعتزم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وأهداف توفير الطاقة كجزء من خطة بقيمة 195 مليار يورو لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

كما من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية زيادة هدفها للطاقة النظيفة لعام 2030 إلى 45% من 40% حاليا عندما تطرح حزمة لتنفيذ استراتيجية RePowerEU الخاصة بها في 18 مايو، وفقا لوكالة بلومبرغ.