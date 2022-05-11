مصر توقع اتفاقا لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا 

قال مجلس الوزراء المصري إن مصر وقعت اتفاقا لإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء باستخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وقع على مذكرة التفاهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركتي توتال الفرنسية وإنارة كابيتال.

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وحسب بيان مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، فإن الاتفاق يهدف إلى إقامة مشروع لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا كمرحلة أولى، ثم تصل الطاقة الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن سنويا، على أن تجري تغذيته بالهيدروجين الأخضر الذي سيُنتج من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر تعمل بدأب على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لاسيما من خلال منح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء، والاستفادة من فرص التمويل الأخضر.

وأشار مدبولي أيضا إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم لمشروعات تدعم هذا التحول، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باتخاذ خطوات فعالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.