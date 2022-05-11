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الكويت تقلص أسعار نفطها الخام لآسيا في يونيو من مستويات قياسية

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نفط وغاز

الكويت تقلص أسعار نفطها الخام لآسيا في يونيو من مستويات قياسية

فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي

بكين - رويترز

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أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في يونيو من مستويات قياسية حددتها الشهر الماضي.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يونيو عند 4.35 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي، بانخفاض 4.95 دولار عن الشهر السابق.

كما خفضت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز للشهر المقبل إلى 4.95 دولار للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، إلى 4.70 دولار.

وكانت الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا، في مايو إلى مستويات قياسية، حيث حددت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي، بارتفاع 4.50 دولار عن شهر أبريل.

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