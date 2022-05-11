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"دانة غاز" للعربية: نتوقع الانتهاء من توسعة حقل في كردستان خلال الربع الثاني من 2023 

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دانة غاز مناسبة
خاص

"دانة غاز" للعربية: نتوقع الانتهاء من توسعة حقل في كردستان خلال الربع الثاني من 2023

دبي - العربية.نت

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قال رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز، حمد المبيضين، إنه كان هناك انخفاض طفيف في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المصري نتيجة الانخفاض في مصر.

وأضاف المبيضين في مقابلة مع "العربية"، العام الماضي شهد خطوات إيجابية في تحصيل المستحقات، في الدول التعمل بها الشركة، مشيرا إلى تحصيل المستحقات تساعد في التوزيعات.

وذكر أن الشركة تتوسع في حقل خورمور بإقليم كردستان، حيث بدأت الشركة المرحلة الأولى، متوقعا الانتهاء منها خلال الربع الثاني من العام المقبل.

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