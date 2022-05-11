"كاربون كلين سولوشينز" تجمع 150 مليون دولار من وحدات تابعة لـ "أرامكو" و"شيفرون" 

جمعت شركة "كاربون كلين سولوشينز"، 150 مليون دولار من مستثمرين من بينهم "شيفرون" ووحدة استثمار رأس المال الجرئ التابعة لأرامكو السعودية، إضافة إلى سامسونغ.

وتعمل "كاربون كلين سولوشينز" التي مقرها بريطانيا في مجال التقنيات التي تلتقط انبعاثات الكربون من المداخن، إذ ساهمت الشركة باحتجاز نحو 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنوات العشر الماضية.