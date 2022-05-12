أسعار الغاز في أوروبا تقفز 20% بعد عقوبات روسية على شركات طاقة

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 20% وتجاوزت العقود الآجلة مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو على مؤشر TTF بنسبة 20.9%، وبلغت مستوى 1233.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

مادة اعلانية

وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا بعد أن أعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، أنه اعتبارا من أمس الأربعاء 11 مايو، سيتوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في أحد المسارات، عبر الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو الثلث جراء قرار السلطات الأوكرانية هذا، علما أن شركة "غازبروم" واصلت ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي حتى بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وفرضت روسيا عقوبات على وحدات من شركة غازبروم جرمانيا التي تنازلت فيها شركة إنتاج الغاز جازبروم عن ملكيتها، وكذلك على إيوروبول جاز إس إيه ، مالكة الجزء البولندي من خط أنابيب يامال-أوروبا للغاز.

واليوم الخميس أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستوقف إمدادات الغاز في خط أنابيب عبر بولندا.

يأتي قرار غازبروم فيما اتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، موسكو باستخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح في وجه أوروبا، على خلفية قيام روسيا بتخفيض كميات الغاز الموردة إلى ألمانيا.

وبحسب الحكومة الألمانية، فإن وحدة تابعة لغازبروم في ألمانيا توقفت عن استلام كامل الكميات المتعهد بها.

رغم ذلك، شدد هابيك على أن الاضطرابات في الإمدادات سيكون لها أثر محدود على الاقتصاد الألماني، وسط استلام كميات بديلة من الغاز من دول أخرى.