الحكومة اللبنانية تمنح تراخيص لـ11 مشروعاً للطاقة الشمسية

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن الحكومة أصدرت تراخيص لأحد عشر مشروعا ينتج كل منها 15 ميغاوات من الطاقة الشمسية.

وأضاف أن هذه الشركات، ومنها المحلي والدولي، سيتعين عليها توفير تمويل في غضون عام.

مادة اعلانية

ويعاني لبنان من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في 1990 ودمرت البنية التحتية الحكومية للكهرباء وتركت العديد من الأسر تعتمد على مولدات كهرباء خاصة.

وبسبب الأزمة الاقتصادية لا تتمكن الحكومة من تشغيل محطات كهرباء أو دعم الوقود المستورد للمولدات الخاصة.

وستسهم المحطات الجديدة، جزئيا فقط، في تلبية الطلب على الكهرباء في لبنان الذي يتجاوز ثلاثة آلاف ميغاوات.

وقال فياض إن إقامة هذه المحطات سيكون "مؤشرا جيدا" للمجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإصلاح قطاع الطاقة. وكان القطاع قد أسهم في زيادة الدين العام اللبناني بعشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف أن الطاقة الشمسية ستتكلف ما بين 3.6 و5.7 سنت للكيلو وات في الساعة بالمقارنة مع ما بين عشرة سنتات و15 سنتا للكيلو وات في الساعة من الكهرباء المولدة بالوقود.

وقال الوزير إنه سيسافر إلى سوريا المجاورة يوم الأحد للتوصل لاتفاق بشأن استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا في إطار مشروع تدعمه الولايات المتحدة ويموله البنك الدولي.