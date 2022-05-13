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الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تأجيل فرض عقوبات على النفط الروسي 

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روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تأجيل فرض عقوبات على النفط الروسي

بانتظار إجماع الأعضاء

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالات أنباء عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن بعض دول الاتحاد تسعى إلى تأجيل اقتراح فرض عقوبات على النفط الروسي إلى حين الحصول على إجماع على الاقتراح، وذلك بعد أن اعترضت المجر عليه بسبب تأثيره على اقتصادها.

وتكتسب فكرة التأجيل دعماً متزايداً، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين المقبل.

ويسعى اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى حظر النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما سيتم حظر الوقود المكرر بحلول أوائل يناير المقبل.

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من جهة أخرى، خفضت شركة غازبروم الروسية من ضخها للغاز إلى أوروبا الذي يمر عبر أوكرانيا بنحو 9% صباح اليوم الجمعة، إلى 66 مليون متر مكعب، وذلك بحسب أحد مشغلي شبكات الأنابيب في أوكرانيا.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفعت في تعاملات أمس الخميس، بنسبة 20% وتجاوزت العقود الآجلة مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو على مؤشر TTF بنسبة 20.9%، وبلغت مستوى 1233.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

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