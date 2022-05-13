أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1.5%.. ومخاوف ضعف الطلب تحد من المكاسب

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، إثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 1.7% إلى 109.26 دولار للبرميل.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.55 دولار، أو 1.5%، إلى 107.68 دولار للبرميل.

ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع انخفاض خام برنت نحو 3% وهبوط الخام الأميركي حوالي 2%.

وما زالت السوق تشهد تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، إن تجار النفط يبحثون عن "بصيص من الضوء في نهاية نفق الإغلاق الصيني القاتم".

وأضاف: "مع ذلك، فإننا نعود دوما إلى نقطة البداية مع المقارنة بين تراجع أعداد الحالات وزيادة تمسك السلطات بسياسة صفر كوفيد".

وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مما حد من مكاسب أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة غازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، جيفري هالي، في مذكرة: "مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فإن من المحتم أن يمتد بعض التأثير إلى النفط".

وسلط تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس الضوء على العوامل المتناقضة في السوق، إذ قال إن ارتفاع إنتاج النفط في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وتباطؤ نمو الطلب "من المتوقع أن يحولا دون حدوث عجز حاد في الإمدادات وسط الاضطراب المتزايد بالإمدادات الروسية".

وقالت الوكالة إنها تتوقع انخفاض إنتاج روسيا نحو 3 ملايين برميل يوميا من يوليو، أي نحو 3 أمثال المتوقف حاليا، وذلك إذا تم توسيع العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا أو إذا منعت المزيد من الشراء.