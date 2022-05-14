نفط وغاز
أوبك تسمح للعراق بزيادة إنتاجه إلى 4.5 مليون برميل يومياً في يونيو
إنتاج العراق سجل 4.43 مليون برميل يومياً في أبريل
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون قوله اليوم السبت، إن المنظمة وافقت على زيادة إنتاج النفط بالبلاد إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءا من يونيو/ حزيران.
وأضاف سعدون أن هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر.
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وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم 11 مايو، أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل/نيسان، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك+ لذلك الشهر.
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