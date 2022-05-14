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أوروبا تسعى لوضع حد أقصى لسعر الغاز في حالة وقف إمدادات روسيا

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واردات أوروبا من الغاز الروسي (صورة تعبيرية-رويترز)
واردات أوروبا من الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أوروبا تسعى لوضع حد أقصى لسعر الغاز في حالة وقف إمدادات روسيا

تنظيم الأسعار لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد

برلين - رويترز

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قالت صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية، اليوم السبت، نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن "التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة" إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن "تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة".

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وحذر الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بـ40% من احتياجاته من الغاز.

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