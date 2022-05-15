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مصفاة ميدور المصرية تطلق التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من توسعات بـ2.4 مليار دولار

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طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا
نفط وغاز

مصفاة ميدور المصرية تطلق التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من توسعات بـ2.4 مليار دولار

شملت المرحلة الثانية وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، إن مصفاة ميدور أطلقت التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الوزير طارق الملا تفقد المستودعات الأربعة الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل من الخام، و290 ألف برميل منتجات وسيطة.

وذكرت الوزارة أن مشروع التوسعات البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60% لتصل إلى 160 ألف برميل يوميا.

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وحسب البيان، شملت المرحلة الثانية وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميغاوات، إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يومياً لإمداد شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.

وقال وزير البترول طارق الملا، إن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور يأتي ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الوزارة منذ عام 2016 لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محلياً من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول، وإضافة توسعات جديدة إليها وتشمل هذه المشروعات إلى جوار توسعات ميدور كلا من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ومجمعا إنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية وأسيوط والتي تم تشغيلها بالكامل.

وتابع الوزير: "جار حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبرى وفي مقدمتها مجمعا السولار بأسيوط والسويس بهدف استكمال منظومة التطوير في الفترة المقبلة".

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